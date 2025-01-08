В ГБР рассказали, сколько должностных лиц разоблачили на схемах с незаконным пересечением границы

Сотрудники Государственного бюро расследований в течение прошлого года разоблачили 120 должностных лиц, которые организовывали незаконную переправку граждан через границу. Фигурантами чаще всего оказывались работники ТЦК, МСЭК, врачи и правоохранители.

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Об этом сообщает ГБР в своем Telegram-канале. По их словам, удалось расследовать около 300 уголовных производств.

"ГБР продолжает ликвидировать схемы незаконной переправки через государственную границу военнообязанных мужчин. В 2024 году работники ГБР расследовали 287 уголовных дел по таким фактам. За прошлый год в этих делах было сообщено о подозрении 120 должностным лицам, в суд направлен 61 обвинительный акт", – говорится в сообщении.

В уголовных производствах по незаконной переправке военнообязанных через государственную границу задокументированы взятки на сумму 11,4 млн гривен. Благодаря работе ГБР был наложен арест на имущество фигурантов, общая стоимость которого составляет около 11 млн гривен.

Чтобы переправить мужчин за границу, злоумышленники организовывали своим клиентам фиктивные диагнозы, их оформляли в качестве волонтеров или водителей гуманитарной помощи, а также снимали с военного учета из-за вымышленных уголовных производств.

Среди распространенных схем также был незаконный перевод мужчины через границу вне пунктов пропуска или оформления фиктивного брака с лицом, имеющим инвалидность.

Напомним, 12 декабря, в Ровенской области работники СБУ и ДБР разоблачили полицейского и его гражданского сообщника, организовавших схему нелегального выезда из Украины мужчин призывного возраста. Уклонистов переправляли в Беларусь.

Организаторов схемы удалось задержать при передаче денег за осуществление незаконной переправки "клиентов" через границу.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале декабря в Волынской области к пяти годам тюрьмы приговорили местных таможенника и железнодорожника. Они пытались помочь военнообязанному жителю Волыни незаконно уехать в Польшу.

Злоумышленники посадили уклониста в поезд "Киев-Варшава" после прохождения пассажирами пограничного контроля, однако "погорели" на отсутствии в паспорте мужчины отметок о пересечении границы.