На Волыни осудили таможенника и железнодорожника, пытавшихся переправить военнообязанного в Польшу: как наказали

В Волынской области к пяти годам лишения свободы приговорили местных таможенника и железнодорожника. Они пытались помочь военнообязанному жителю Волыни незаконно выехать в Польшу.

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Злоумышленники посадили "клиента" в поезд "Киев-Варшава" после прохождения пассажирами пограничного контроля, однако "прогорели" на отсутствии в паспорте мужчины отметок о пересечении границы. Подробности раскрыли в Государственном бюро расследований, которое вело следствие по делу.

Приговор инспектору отдела таможенного оформления таможенного поста "Ягодын" и его сообщнику, монтеру пути одноименной железнодорожной станции, пытавшимся переправить в Польшу гражданина призывного возраста, вынес Луцкий горрайонный суд.

"Установлено, что к инспектору таможни за советом обратился местный житель, который хотел попасть за границу. Таможенник сообщил, что готов помочь и привлек к делу работника железной дороги. В определенное время они на автомобиле привезли "клиента" на железнодорожную станцию и посадили в вагон поезда" Киев-Варшава" после того, как пассажиры прошли пограничный контроль", – отметили в ГБР.

"Прогорели" организаторы незаконного выезда на том, что у мужчины не было отметок о пересечении границы в паспорте. Также у него не было никаких документов, которые позволяли бы выезд за границу. Поэтому беглеца задержали сотрудники Госпогранслужбы.

"Суд признал инспектора таможни и железнодорожника виновными в руководстве незаконной переправкой лица через государственную границу Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2,3 ст. 332 УК Украины) и осудил обоих на 5 лет лишения свободы. Публичное обвинение в суде поддерживала Волынская областная прокуратура", – добавили в ГБР.

Напомним, ранее в ГБР рассказали, что группу мужчин, желающих купить "белые билеты", мобилизовали. Там отметили, что работники Бюро вместе с УСР Нацполиции обнаружили "клиентов" одного из фигурантов уголовного производства, занимавшегося продажей так называемых "белых билетов" для мужчин призывного возраста. Схема была ликвидирована, а шесть человек, пытавшихся избежать мобилизации через взятку, уже проходят военную службу.