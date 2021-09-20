В воскресенье, 19 сентября, в Донецкой области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3 балла. Подземные толчки зафиксировали в 5:31 утра.

Эпицентр землетрясения был в Добропольском районе, что в 12 километрах к юго-западу от города Доброполье. Толчок не понес за собой разрушений, жертв или пострадавших, сообщили на сайте Главного центра специального контроля.

Отмечается, что землетрясение магнитудой 3,3 балла по шкале Рихтера могло ощущаться отдельными людьми, которые находились в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах. Подчеркивается, что подземный толчок не нес угрозы для населения.

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Последнее землетрясение в этом районе был зарегистрирован 7 августа 2020 года с магнитудой 2,9 балла.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в ночь на 16 сентября в Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентром подземных толчков стал уезд Лусянь города Лучжоу провинции Сычуань.