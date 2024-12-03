В Днепре мужчина из-за приезда тещи требовал отключений света в собственном доме: как отреагировали соседи

В Днепре местный житель пожаловался, что в его доме не выключают свет во время стабилизационных отключений электроэнергии. Мужчина требовал отключить ему свет из-за приезда тещи.

Видео дня

Об этом он написал на Facebook-странице "Центрально-Чечевский район. Днепр". Житель города рассказал, что к нему приехала теща из-за того, что в ее доме очень часто выключают свет.

Он потребовал объяснений: почему графики есть, а отключений нет. Так он захотел отправить родственницу домой.

"Доброе утро! Свет не выключают совсем. Объясните причину. График есть, а отключений нет", – написал он.

В комментариях мужчину спросили, почему ему не нравится, что свет всегда есть, и призвали радоваться такой привилегии.

"Плохо. Теща приехала, у нее света нет, – ответил днепрянин, призвав энергетиков выключать свет "хотя бы неделю", чтобы теща уехала.

"Радости мало, теща теперь уходить не хочет. Жить пришла, у нее отключения жесткие".

Как сообщал OBOZ.UA, графики отключения света в Украине применяются из-за сложной ситуации в энергетике в связи с обстрелами. Отмена графиков зависит от ситуации с безопасностью для ремонтных бригад.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!