В Дію вернули справку, которая поможет получить возмещение за уничтоженное войной жилье: как получить

В Дію вернули возможность получить справку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Среди прочего, она понадобиться для оценки и возмещения поврежденного или уничтоженного российскими оккупантами имущества.

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Об этом сообщил глава Минцирфы Михаил Федоров. Он отметил: также эту справку можно заказать перед арендой квартиры – чтобы убедиться, действительно ли вы снимаете жилье у реального владельца.

"Вернули на портал Дія справку из Государственного реестра прав. Она подтверждает, что вы владелец недвижимости. После 24 февраля реестры приостановили работу в целях безопасности. С мая они снова работают. Теперь получить справку можно всего за 5 секунд", – говорится в сообщении.

Как получить справку

Чтобы получить справку в Дії, потребуется квалифицированная электронная подпись - с ее помощью нужно будет зарегистрироваться или авторизироваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua. Далее нужно:

проверить корректность личных данных в пользовательском профиле, при необходимости обновить их;

выберать услугу "Предоставление информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество";

заполнить онлайн-форму с указанием критерия поиска;

уплатить административный сбор.

"Результат услуги – получение информации из реестров в формате PDF. Ее всегда можно найти в разделе "Услуги" - "Полученные документы", – рассказали в самой Дії.

Можно ли получить справку офлайн

Чтобы получить справку офлайн, следует обратиться Центр предоставления административных услуг независимо от места регистрации ("ЦНАП"). Услуга платная – заплатить нужно будет 60 грн.

Кроме того, с собой нужно будет иметь пакет документов. В частности:

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

если документы подает уполномоченное лицо, требуется документ, подтверждающий эти полномочия;

документ о внесении платы за предоставление информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество;

если лицо освобождено от уплаты административного сбора, заявитель должен показать документ, подтверждающий право на это и/или освобождение от внесения платы за предоставление информации из Государственного реестра прав.

Как сообщал OBOZREVATEL, в приложении Дія запустили программу льготных государственных кредитов на жилье єОселя. Теперь отвечающие требованиям украинцы могут подать в нем заявку на кредит под 3%.

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