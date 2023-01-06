Выписку из ЕГР теперь можно получить на портале Дія: инструкция

Выписку из Единого государственного реестра (ЕГР) теперь можно получить на портале Дія. Посещать госучреждения теперь не нужно.

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"Получайте выписку из Единого государственного реестра (ЕГР) на диване, в кофейне, за границей – онлайн. Раньше чтобы получить выписку из ЕГР, нужно было идти в ЦНАП, потом платить админсбор и ждать 24 часа. С Действием мы это изменили, получайте подъемник : онлайн – без визитов в госучреждения, за 100 гривен вместо 130, с оплатой картой прямо на портале", – отмечается в Telegram-канале Дія.

Как получить подъемник на портале Действие

Зайдите на Портал Дія; выберите услугу Выписка из ЕГР; просмотрите и подтвердите данные из реестра; оплатите 100 грн админсбора; получите выдержку в формате PDF.

"Удобно. Незаметно. Человечно. Услуга разработана Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством юстиции Украины при поддержке Программы EGAP, внедряемой Фондом Восточная Европа при поддержке Швейцарии", – подытожили в Действие.

Ранее сообщалось, что в Украине вводится новый государственный сервис для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). На портале Действие уже тестируется возможность упразднить статус переселенца онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики. Услугу реализуют вместе с Минцифрой. Ранее аналогичная услуга для переселенцев заработала в приложении Действия. "Люди, у которых нет смартфона, также смогут воспользоваться онлайн-услугами без очередей и бумаг", – отметили в Минсоцполитики.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Действие вернули возможность получить справку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Среди прочего она понадобится для оценки и возмещения поврежденного или уничтоженного российскими оккупантами имущества.

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