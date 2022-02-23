В Дании, Великобритании и Германии провели акции в поддержку Украины. Фото

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Люди по всему миру организуют акции в поддержку Украины. В среду, 23 февраля, подобные мероприятия прошли в Дании, Великобритании и Германии.

OBOZREVATEL собрал для вас фото и видео с митингов и других акций, прошедших в европейских странах.

В Лондоне под посольством России прошел многолюдный пикет. Протестанты скандировали: "Путин, забирайся из Украины!". В акции приняли участие более 600 человек.

В столице Дании Копенгагене люди развернули флаг Украины и призвали не допустить войны.

Видео дня

В Германии в Берлине провели акцию солидарностью с Украиной, подсветив Бранденбургские ворота сине-желтыми цветами. Фото были опубликованы многочисленными пользователями соцсетей.

Акция стартовала в 18.45. Знаменитая архитектурная достопримечательность Германии будет сиять желто-синими цветами до полуночи.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, подобную акцию поддержали Париж и Лондон, в которых также подсветили известные архитектурные элементы.

Так, в столице Франции власти осветили ратушу в цвета украинского флага, чтобы выразить свою поддержку. Фото обнародовал посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

"Парижская мэрия сегодня желто-синяя в знак солидарности с Украиной и украинским народом", – написал он в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне во вторник, 22 февраля, в столицах Германии и Франции люди также собрались на митинги в поддержку Украины. В Берлине и Париже провели акции под стенами посольств России. Еще один митинг прошел в Польше