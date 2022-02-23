Бранденбургские ворота в Берлине подсветят цветами флага Украины, – Кличко

Сегодня вечером, 23 февраля, Бранденбургские ворота в Берлине подсветят цветом флага Украины в знак солидарности города с Украиной. Эту инициативу поддержали и другие европейские столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Благодарю наших партнеров и друзей, которые выражают свою поддержку украинцам! Сегодня вечером, с 18.45 до полуночи, Бранденбургские ворота в Берлине подсветят цветами флага Украины в знак солидарности города с Украиной. Эту инициативу поддержали также города-побратимы немецкой столицы, в частности, Париж и Лондон, где тоже подсветят известные объекты, – написал Виталий Кличко.

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"Берлин стоит бок о бок с Украиной. Мы подсвечиваем Бранденбургские ворота, чтобы направить мощный и четкий сигнал о поддержке свободной и суверенной Украины. Мы солидарны с украинцами, многие берлинцы имеют украинские корни. Все мы хотим остановить эскалацию и добиться мирного разрешения конфликта", – отметила бургомистерша Берлина Франциска Гиффай.