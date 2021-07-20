В Черновцах мужчина выпал с 8-го этажа: от смерти спасла антенна соседки. Видео

В Черновцах пьяный мужчина ночью выпал из окна 8-го этажа. Ему повезло в полете "приземлиться" на спутниковую антенну своей соседки, живущей этажом ниже.

О комическом инциденте сообщил Telegram канал МВД Украины. Отмечается, что во вторник, 19 июля, около двух часов ночи полицейским позвонила женщина и рассказала, что на ее спутниковой антенне на 7-м этаже сидит незнакомый мужчина.

Инспекторы патрульной полиции, прибывшие на место инцидента, помогли мужчине безопасно забраться в квартиру. Женщина, которая вызвала полицию, узнала в "неизвестном" своего соседа.

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Как рассказал правоохранителям сам "пострадавший", он выпивал у себя дома на восьмом этаже. Но потом поскандалил со своей сожительницей. Во время конфликта мужчина выпал из окна.

К счастью, все обошлось без трагических последствий – черновицкий "ночной Икар" упал на спутниковую "тарелку" соседки из нижнего этажа.

Правоохранители передали мужчину под наблюдение медиков. А видео спасения счастливчика обнародовали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, похожая история случилась в Киеве, где пьяный мужчина выпал из окна 8-го этажа и выжил. Правда, ему повезло меньше - киевлянин получил открытый перелом кости бедра и перелом ребер, одно из которых нашли в легких.