В Черногории раскрыли имена владельцев 'золотых паспортов': в списке шесть украинцев

Власть Черногории опубликовала документ с перечнем иностранцев, которые получили гражданство страны за инвестиции в экономику. Речь идет о так называемых "золотых паспортах".

Всего в списке 166 человек – 48 заявителей и 118 членов их семей, большинство из них россияне. Также в перечне есть шестеро украинцев. Его опубликовало Министерство внутренних дел страны.

В документе говорится, что трое украинцев, получивших "золотые паспорта", родились на территориях, которые временно оккупированы террористами "Донецкой народной республики". Это Александр Пустовой из Горловки, а также Вячеслав и Яна Сосинские из Донецка.

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Другие трое украинцев – Елена Сафонова из города Изюм на Харьковщине, Иванна Пикуш из Киева и Ирина Стржалковская из Винницы.

Среди людей, которые таким образом купили гражданство Черногории также есть жители Индии, Китая, Дании, Германии, Узбекистана, Турции, США Беларуси, Швейцарии и других стран. Но большинство из них – из России.

Отметим, что данные были обнародованы в соответствии со статьей 30 Закона о свободном доступе к информации Черногории. При этом в документе указаны имя, место рождения и предыдущее гражданство заявителей, а персональные данные, включая год рождения, заретушированы.

Такая программа начала действовать в стране с 2019 года. Ее закрыли в 2021 году после нескольких скандалов. Согласно программе "золотой паспорт" можно получить, приобретя недвижимость на сумму в 450 тысяч евро на юге страны и в столице. Кроме того, в государственный фонд нужно внести благотворительный взнос – 100 тысяч евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский олигарх Игорь Кесаев купил остров в Финляндии. Сделку уже назвали покупкой "золотого паспорта": схема, при которой гражданство страны ЕС получают после больших инвестиций в государство. Кроме того, Россия через своего олигарха может оказывать давление на Финляндию.