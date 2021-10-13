Российский олигарх с кипрским паспортом купил остров в Финляндии, разгорелся скандал

Российский олигарх Игорь Кесаев, которого в СМИ называют совладельцем табачного гиганта "Теддис-Украина", купил остров в Финляндии. Такую сделку уже назвали покупкой "золотого паспорта": схема, при которой гражданство страны ЕС получают после больших инвестиций в государство. Кроме того, Россия через своего олигарха может оказывать давление на Финляндию.

Как сообщает изданиеEURACTIV, олигарх использовал свой кипрский паспорт и благодаря этому не прошел проверку министерством обороны Финляндии. Кесаев контролирует до 70% табачного рынка России, а в Global Intelligence Files говорится, что связан с мафией, российским ФСБ и ГРУ.

"Эти связи встревожили министерство обороны Финляндии, поскольку российский государственный аппарат имеет репутацию использования олигархов в качестве приманки в политических и стратегических целях. После покупки в этом районе были построены обширные жилые помещения и площадка для посадки вертолетов, чего не было в первоначальном плане", – говорится в материале.

Видео дня

В 2018-м правоохранители провели обыски на островах, которые приобрел другой российский олигарх Павел Мельников. Его обвинили в крупном отмывании денег. На островах он создал целую инфраструктуру, построил себе недвижимость.

Сейчас министерство обороны следит уже за новой покупкой островов российским олигархом. И если будет угроза безопасности страны, россиянина могут лишить прав на недвижимость.

Кстати, после расследования Al Jazeera Кипр отказался от "золотых паспортов". Журналисты представились помощниками крупного бизнесмена из Китая, который хотел получить паспорт страны ЕС, несмотря на свои проблемы с законом.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Верховной Раде под давлением президента Владимира Зеленского приняли закон "Об олигархах", который фактически позволяет главе государства "назначать" олигархов и ограничивать их права. Это произошло еще до получения рекомендаций Венецианской комиссии, фактически, нарушая процедуру.