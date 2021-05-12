В Черное море вошел корвет ВМС Франции. Фото

В акваторию Черного моря 12 мая вошел французский корвет F796 "Командир Биро". Там он будет работать вместе с военно-морскими силами прибрежных стран.

Фото судна обнародовал на своей странице в T witter морской обозреватель Yörük Işık. По его информации, корвет пересек проливы Босфор и Дарданеллы 11 мая в сопровождении катера береговой охраны Турции. Постоянным местом дислокации "Командира Биро" является Тулон.

Как пишет "Думская", это второй заход французского судна в черноморский регион. Так, прошлый его заход сюда состоялся в ноябре 2019 года. Тогда корабль даже гостил в Одессе с 28 ноября по 1 декабря.

Примечательно, что судна французского флота достаточно редко заходят в Черное море. Однако после оккупации Крыма Россией это случилось уже пять раз. Так, в конце марта 2015 года в Одессу заходил фрегат "Ла Файетт" F 710, в конце ноября 2017 года – фрегат "Гепратт" F 714, а 23 марта 2017 года – тральщик "Каприкорн" М653.

Также в 2019 и 2020 в Черном море побывали разведывательный корабль "Дюпюи де Лом" и тральщик "Орион" в составе постоянной противоминной группы НАТО SNMCMG2.

Корвет "Командир Биро" F796 был принят в состав ВМС Франции в 1984 году. Его длина составляет 80 м, ширина – 10 и осадка – 5,6 м. Водоизмещение корабля – 1350 тонн. Он оснащен двумя дизельными двигателями мощностью 12 тысяч лошадиных сил, которые разгоняют его до скорости в 24 узла. Экипаж судна состоит из 90 человек.

На вооружении у него имеются 100-мм пушка Mle 68, пара 20-мм зенитных орудий F2, четыре пулемета калибра 12,7, четыре торпедных аппарата и четыре пусковые установки с ракетами "Экзосет".

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 мая в порт Одессы зашел корабль береговой охраны США USCGC Hamilton (WMSL-753). Он принимал участие в совместных украинско-американских учениях.