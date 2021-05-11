Корабли Украины и США провели совместные учения в Черном море. Фото

В Черном море состоялись тренировки типа PASSEX. В них приняли участие Военно-морские силы ВСУ, Береговая охрана Соединенных Штатов Америки и Морская охрана Государственной пограничной службы Украины.

Кадры с учений обнародовала пресс-служба Министерства обороны. Украинские и американские военные отрабатывали усиление уровня безопасности в Черном море и повышение совместимости экипажей кораблей двух стран. Это необходимо для выполнения совместных морских операций по стандартам и процедурам, принятым государствами-членами и партнерами НАТО.

"Это очень действенный инструмент, который приближает украинский флот к стандартам Североатлантического альянса", – подчеркнул командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа.

В частности, к учениям были привлечены патрульный катер типа Айленд "Старобельск", вертолет Ми-14 ВМС ВСУ, патрульный катер береговой охраны США Hamilton и флагман Морской охраны ГПСУ корабль "Григорий Куропятников".

"Тренировки типа PASSEX направлены прежде всего на совместимость кораблей разных стран. В последнее время они продолжаются в составе тактической группы во взаимодействии с ГПСУ и морской авиацией национального флота", – объяснил Неижпапа.

Во время подготовки экипажи кораблей и катеров отработали элементы по тактическому маневрированию, попрактиковались в использовании международной системы сигналов, освещении морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировке по связи, отражении ударов средств воздушного нападения противника и прочем.

Кроме того, после окончания тренировки в море американские военные моряки провели показательное занятие для украинских коллег на борту катера Береговой охраны США Hamilton.

Как сообщал OBOZREVATEL, корабль американской береговой охраны USCGC Hamilton (WMSL-753) вошел в порт Одессы 10 мая. Именно там прошло показательное занятие для украинских моряков.