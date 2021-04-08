В Чернигове с почестями похоронили офицера ВСУ, погибшего на Донбассе. Фото и видео

В четверг, 8 апреля, в Чернигове похоронили старшего лейтенанта 58 бригады Вооруженных сил Украины Владимира Шпака, который погиб на востоке.

Фото с церемонии прощания обнародовала пресс-служба оперативного командования "Північ" в Facebook. В знак скорби по Герою день его похорон был объявлен в городе Днем траура (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Гроб Володимира Шпака покрыли государственным флагом Украины Facebook оперативного командования "Північ"

Генерал-майор Валерий Залужный прощается с Героем Facebook оперативного командования "Північ"

Командующий оперативного командования "Північ" склонился на колени перед родителями Шпака Facebook оперативного командования "Північ"

Побратимы Шпака провожали его в последний путь на коленях Facebook оперативного командования "Північ"

Проститься с защитником Украины в кафедральный собор Святой Великомученицы Екатерины в Чернигове пришли командующий войсками оперативного командования "Північ" генерал-майор Валерий Залужный, офицеры управления, побратимы из родного подразделения и бригады, родные, друзья и представители власти.

"К большому сожалению, война забирает лучших... Владимир был и останется для нас всех достойным гражданином своего государства и образцовым офицером. Он мог бы быть на командном пункте и управлять боем. Однако он сделал выбор настоящего воина – Владимир все время был с солдатами. Там же и погиб смертью Героя", – сказал генерал-майор Залужный и встал на колени со словами скорби перед родителями офицера.

Старшего лейтенанта Шпака похоронили со всеми почестями Facebook оперативного командования "Північ"

Почтить память защитника Украины пришли побратимы, родные, друзья и просто жители Чернигова Facebook оперативного командования "Північ"

Награды Владимира Шпака Facebook оперативного командования "Північ"

Побратимы отдали последний долг памяти старшему лейтенанту Владимиру Шпаку Facebook оперативного командования "Північ"

Побратимы и горожане также встали на колени, провожая гроб с телом погибшего офицера. Церемония прощания по всем военным канонам состоялась на городском кладбище "Яцево", где на Аллее Героев и похоронили Шпака.

В траурной церемонии приняли участие почетный караул и военный оркестр. Кроме того, в память о павшем воине прозвучал военный салют. Гроб был покрыт государственным флагом Украины, который затем вместе с Грамотой скорби и уважения от главнокомандующего ВСУ передали родителям офицера.

Прощание со Шпаком прошло у кафедрального собора Святой Великомученицы Екатерины Facebook оперативного командования "Північ"

Траурная процессия на похоронах Шпака Facebook оперативного командования "Північ"

Церемония похорон погибшего на Донбассе Героя Facebook оперативного командования "Північ"

Родителям Владимира Шпака вручили флаг, которым был покрыт его гроб Facebook оперативного командования "Північ"

Напомним, Шпак погиб от осколочного ранения 6 апреля около 10:55 во время обстрела противником позиций Объединенных сил.

Он служил командиром противотанкового взвода роты огневой поддержки отдельного мотопехотного батальона 58 бригады. Шпаку было только 37 лет. У него остались родители и старший брат.

Мать погибшего Владимира Шпака Facebook оперативного командования "Північ"

Владимира Шпака похоронили на кладбище "Яцево" на Аллее Героев Facebook оперативного командования "Північ"

На кладбище в память о Владимире Шпаке прозвучал военный салют Facebook оперативного командования "Північ"

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