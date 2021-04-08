У Чернігові з почестями похоронили офіцера ЗСУ, загиблого на Донбасі. Фото та відео

У четвер, 8 квітня, в Чернігові похоронили старшого лейтенанта 58 бригади Збройних сил України Володимира Шпака, який загинув на сході.

Фото з церемонії прощання оприлюднила пресслужба оперативного командування "Північ" у Facebook. На знак скорботи за Героєм день його похорону був оголошений у місті Днем жалоби (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Труну Володиимира Шпака покрили державним прапором України Facebook оперативного командування "Північ"

Генерал-майор Валерій Залужний прощається із Героєм Facebook оперативного командування "Північ"

Командувач оперативного командування "Північ" схилився на коліна перед батьками Шпака Facebook оперативного командування "Північ"

Побратими Шпака проводжали його в останню путь на колінах Facebook оперативного командування "Північ"

Попрощатися із захисником України до кафедрального собору Святої Великомучениці Катерини у Чернігові прийшли командувач військ оперативного командування "Північ" генерал-майор Валерій Залужний, офіцери управління, побратими з рідного підрозділу та бригади, рідні, друзі й представники влади.

"На превеликий жаль, війна забирає найкращих… Володимир був і залишиться для нас всіх гідним громадянином своєї держави та зразковим офіцером. Він міг би бути на командному пункті й керувати боєм. Однак він зробив вибір справжнього воїна – Володимир весь час був біля солдатів. Там же і загинув смертю Героя", – сказав генерал-майор Залужний та став на коліна зі словами скорботи перед батьками офіцера.

Старшого лейтенанта Шпака похоронили з усіма почестями Facebook оперативного командування "Північ"

Віддати шану захиснику України прийшли побратими, рідні, друзі та просто мешканці Чернігова Facebook оперативного командування "Північ"

Нагороди Володимира Шпака Facebook оперативного командування "Північ"

Побратими віддали останню шану старшому лейтенанту Володимиру Шпаку Facebook оперативного командування "Північ"

Побратими та містяни також стали на коліна, проводжаючи труну із тілом загиблого офіцера. Церемонія прощання за всіма військовими канонами відбулася на міському кладовищі "Яцеве", де на Алеї Героїв і поховали Шпака.

У жалобній церемонії взяли участь почесна варта та військовий оркестр. Крім того, у пам'ять про полеглого воїна лунав військовий салют. Труна була покрита державним прапором України, який потім разом із Грамотою скорботи та пошани від головнокомандувача ЗСУ передали батькам офіцера.

Прощання зі Шпаком відбулося біля кафедрального собору Святої Великомуцениці Катерини Facebook оперативного командування "Північ"

Жалобна процесія на похороні Шпака Facebook оперативного командування "Північ"

Церемонія похорону загиблого на Донбасі Героя Facebook оперативного командування "Північ"

Батькам Володимира Шпака вручили прапор, яким була покрита його труна Facebook оперативного командування "Північ"

Нагадаємо, Шпак загинув від осколкового поранення 6 квітня близько 10:55 під час обстрілу противником позицій Об’єднаних сил.

Він служив командиром протитанкового взводу роти вогневої підтримки окремого мотопіхотного батальйону 58 бригади. Шпаку було лише 37 років. У нього залишилися батьки та старший брат.

Мати загиблого Володимира Шпака Facebook оперативного командування "Північ"

Володимира Шпака похоронили на кладовищі "Яцеве" на Алеї Героїв Facebook оперативного командування "Північ"

На кладовищі в пам'ять про Володимира Шпака пролунав військовй салют Facebook оперативного командування "Північ"

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