В Чернигове был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину. Фото и видео

В Украине продолжают избавляться от "российско-имперского прошлого". В Чернигове снесли памятник русскому поэту Александру Пушкину, который находился на Валу и был установлен в 1900 году.

Демонтаж прошел в субботу, 30 апреля. Об этом сообщает издание "Суспільне". (чтобы посмотреть фото и видео, докройте до конца страницы).

Снос бюста происходил санкционирован и под надзором сотрудников полиции. Этим занимались бойцов территориальной обороны 119 бригады.

Теперь бюст Пушкина будет находиться в историческом музее города.

Видео дня

Отметим, что 28 апреля в Конотопе также был демонтирован памятник российскому писателю Александру Пушкину. Примечательно, что во время сноса ему оторвало голову.

Напомним, в Харькове утром 17 апреля был демонтирован бюст маршала СССР Георгия Жукова. Скульптуру сняли с постамента военные спецподразделения KRAKEN полка специального назначения "Азов".

В среду, 20 апреля, в Польшу и снесли три памятника Красной Армии. Демонтаж сооружений, увековечивающих память о советской власти, проведен в селах: Гарнкарско в Нижнесилезском воеводстве, Мендзиблоке в Великопольском воеводстве и Седльце в Великопольском воеводстве. Демонтаж постсоветских памятников проводится не только для того, чтобы выполнить положения закона 2016 о декоммунизации польского общественного пространства, но и потому, что "ни одна советская реликвия с символами коммунистической системы не должна пугать людей в общественном пространстве".

Как сообщал OBOZREVATEL :