В Мукачево демонтировали памятник советскому танку: в сети показали фото

В городе Мукачево Закарпатской области демонтировали советский танк. Примечательно, что он не имел никакого отношения ко Второй мировой войне.

Танк был установлен в 1969 году из запаса 128-й бригады. Об этом сообщает пресс-служба Мукачевского городского совета (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В мэрии сообщили, что оригинал танка, который первым заехал в Мукачево в 1944 году, был подбит и покинут при форсировании Латорицы. Решение о демонтаже памятника истории согласовано исполнительным комитетом горсовета.

Местный журналист Мирослав Дочинец в Facebook отметил, что советский танк отправят с пьедестала прямиком на металлолом, как и сотни танков российских оккупантов, которые вторглись в Украину.

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"Десятки лет мукачевцы жили под дулом советского танка, нацеленного в сердце города. И терпение такому соседству наконец-то лопнуло. Он сходит с пьедестала в металлолом. Как и сотня других смертоносных с буквой Z на другом конце страны", – написал журналист.

Напомним, в городе Тернополь снесли памятник российскому писателю Александру Пушкину. Следующим шагом местной власти станет переименование улиц.

Ранее сообщалось, что Закарпатье начало "избавляться от российско-имперского прошлого". В городе Мукачево демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину и сняли мемориальную доску с одной из городских школ.