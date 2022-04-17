Сработали быстро: в Харькове демонтировали памятник маршалу Жукову. Фото и видео

В Харькове утром 17 апреля демонтировали бюст маршалу СССР Георгию Жукову. Скульптуру сняли с постамента военные спецподразделения KRAKEN полка специального назначения "Азов".

Об этом сообщил один из лидеров спецподразделения Константин Немичев в своем Telegram-канале. Как известно, демонтированный бюст советскому маршалу находился на проспекте Петра Григоренко (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Жуков – чудовище, виновное в смертях 400 тысяч украинцев, репрессиях, мародерстве, массовых расстрелах. Все эти преступления сегодня актуальны для российской армии, как никогда. Путин хотел настоящей декоммунизации – он ее получил!", – написал Немичев.

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В свою очередь глава администрации Немышлянского района, рядом с которой стоял памятник, Татьяна Топчий сообщила "Суспільному", что чиновникам неизвестно, куда вывезли бюст.

"Все произошло мгновенно, около 11:00. Подъехали две машины с военными. Сняли бюст, вывезли все куда-то. Сейчас все тихо, мы разбираемся", – сказала она.

В сети показали фото постамента без Жукова. На нем появились надпись "Слава Украине" и Герб Украины.

Напомним, бюст Жукову уже был демонтирован активистами в июне 2019 года, однако тогда мэр Харькова Геннадий Кернес (умер в декабре 2020-го) распорядился вернуть его на постамент.

Маршал Георгий Жуков (1896-1974) – советский полководец, которого называют одним из столпов сталинского террора, отличавшимся особой жестокостью. Во время Второй мировой войны прославился массовыми расстрелами личного состава Красной армии, вследствие которых в ее рядах погибли сотни тысяч украинцев. Солдаты, воевавшие под командованием Жукова, за глаза называли его "Мясником".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Тернополе демонтировали советский самолет МиГ-17. На его месте планируется установить памятник Героям Украины.