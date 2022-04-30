Оккупанты набирают людей для разбора завалов в Мариуполе: работу обещают 'оплачивать' сухпайком

Во временно оккупированном поселке Розовка Запорожской области российские военные "нанимают" мирных жителей разбирать завалы и собирать тела погибших в Мариуполе. "Оплачивать" труд гражданским обещают сухпайками.

Об этом сообщили 30 апреля на Telegram-канале "Бабель". Отмечается, что солдаты Кремля не объясняют, до какого числа будет продолжаться поиск рабочих.

Однако уже известна "зарплата". Так за разбор заваленных зданий гражданское население будет получать сухпайки на сумму 10 тысяч рублей. Сбор трупов стоит дороже – целых 30 тысяч. Сколько продуктовых наборов выходит на эти суммы, – неизвестно.

Также сообщается, что жителям Розовки начали раздавать карты мобильного оператора "Феникс". Он работает на территории так называемой ДНР. В населенном пункте находятся военные, которые к тому же занимают жилые дома рядом с трассой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появился спутниковый снимок "Азовстали". На фотографии видны разрушения помещений завода, обрушенные крыши и разбитые соседние дома.