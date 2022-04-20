В Польше решили снести советские памятники, чтобы "не пугать людей"

В среду, 20 апреля, в Польше снесли три памятника Красной Армии. Демонтаж сооружений, увековечивающих память о советской власти, проведен в селах: Гарнкарско в Нижнесилезском воеводстве, Мендзыблоце в Великопольском воеводстве и в Седльце в Великопольском воеводстве.

Об этом заявил президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий, сообщает Trojka. По его словам, демонтаж постсоветских памятников проводится не только для того, чтобы выполнить положения закона 2016 года о декоммунизации польского общественного пространства, но и потому, что "ни одна советская реликвия с символами коммунистической системы не должна пугать людей в общественном пространстве" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Навроцкий добавил, что памятники в честь солдат Красной Армии не должны стоять в общественных местах, потому что они прославляют преступную систему и всех, кто к ней причастен.

"В 21 веке мы не можем учить следующие поколения поляков тому, что преступники, которые убивали и насиловали, заслуживают уважения. Это портит мир, и отсутствие ответственности для тоталитарных систем и преступников делает этот мир хуже, это подстегивает новых сатрапов делать плохие вещи в этом мире", – считает президент ИНП.

Напомним: 23 марта в Польше в прямом эфире торжественно демонтировали памятник, на обелиске которого была надпись на польском и русском языках: "Вечная слава героям Советской Армии, погибшим за свободу народов в 1945 году".

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