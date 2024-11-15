В Черкасской области 5-летний мальчик попал в реанимацию после удаления зубов: подробности полиции

В Черкасской области 5-летнего мальчика госпитализировали в реанимацию после удаления зубов. В связи с этим правоохранители начали уголовное производство по факту ненадлежащего выполнения медиками своих обязанностей, что повлекло за собой серьезные последствия для здоровья ребенка.

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Как сообщили в Национальной полиции, процедуру удаления зубов провели в одной из местных больниц. Однако после лечения состояние мальчика резко ухудшилось, поэтому ребенка срочно госпитализировали в отделение реанимации.

Инцидент расследуется по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими или фармацевтическими работниками, что привело к тяжелым последствиям для несовершеннолетнего.

Следователи выясняют все детали происшествия, а процессуальное руководство осуществляет Черкасская окружная прокуратура. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что во Львове скончался пятилетний Велес Пашник, впавший в глубокую кому во время операции по удалению молочных зубов в частной стоматологической клинике. После того, как у мальчика диагностировали смерть мозга, он оставался без сознания в течение месяца.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Тернополе после лечения зубов под наркозом в государственной клинике умер ребенок. Мальчику был год и 10 месяцев.

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