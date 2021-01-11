В Черкассах VENETOMED развернул массовое серийное производство спецодежды для медиков

В Черкассах в рамках масштабного Проекта VENETOMED производитель товаров для сна и отдыха "Венето" развернул массовое серийное производство современной защитной спецодежды для медработников, которая соответствует лучшим мировым стандартам.

Об этом рассказали в сюжете программы "Факты" на ICTV. С началом пандемии COVID-19 бывшие цеха деревообрабатывающего предприятия перепрофилировали на швейное производство (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Костюмы производят на современном оборудовании из специальной мембранной ткани, которая не пропускает жидкость. Ее не сшивают, а спаивают под давлением с помощью ультразвука, что обеспечивает полную герметичность и защиту от вирусов. Такие костюмы можно спокойно носить 12-часовую смену.

Востребованная медиками продукция поставляется по всей Украине. Предприятие выполняет госзаказ, а также напрямую сотрудничает с отечественными медучреждениями.

Первую партию защитной одежды черкасским больницам подарили в качестве гуманитарной помощи, а сейчас Центр экстренной помощи собирается закупить еще тысячу комбинезонов для своих сотрудников.

На предприятии работает более 200 швей, которые получают зарплату в пределах 15-18 тыс. грн. За смену они изготавливают более 15 тыс. костюмов и комбинезонов.

Работников обучают, иногородним предоставляют жилье в хостеле и достраивают свой. Первый цех запустили еще весной, а сейчас обустраивают уже третью очередь производства.

В сюжете отметили, что предприятие способно производить до 45 тысяч комплектов спецодежды за смену. Поэтому там готовы дать работу еще 250 швеям.

Производители из Черкасс намерены полностью обеспечить защитой украинских медиков, а впоследствии выйти на международный рынок – соответствующие сертификаты у них уже есть.

Как сообщал OBOZREVATEL, крупный производитель товаров для сна и отдыха "Венето" запустил масштабный Проект VENETOMED по пошиву защитных комбинезонов, халатов и бахил для украинских врачей. Список товаров планируется расширить. Высокотехнологичная медицинская паяная одежда производится на новом ультразвуковом оборудовании и соответствует мировым стандартам.