У Черкасах VENETOMED розгорнув масове серійне виробництво спецодягу для медиків

У Черкасах в рамках масштабного Проєкту VENETOMED виробник товарів для сну і відпочинку "Венето" розгорнув масове серійне виробництво сучасного захисного спецодягу для медпрацівників, який відповідає найкращим світовим стандартам.

Про це розповіли в сюжеті програми "Факти" на ICTV. З початком пандемії COVID-19 колишні цехи деревообробного підприємства перепрофілювали на швейне виробництво (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Костюми виробляють на сучасному обладнанні зі спеціальної мембранної тканини, яка не пропускає рідину. Її не зшивають, а спаюють під тиском за допомогою ультразвуку, що забезпечує повну герметичність і захист від вірусів. Такі костюми можна спокійно носити 12-годинну зміну.

Затребувана медиками продукція поставляється по всій Україні. Підприємство виконує держзамовлення, а також безпосередньо співпрацює з вітчизняними медичними установами.

Першу партію захисного одягу черкаським лікарням подарували в якості гуманітарної допомоги, а зараз Центр екстреної допомоги збирається закупити ще тисячу комбінезонів для своїх співробітників.

На підприємстві працює понад 200 швачок, які отримують зарплату в межах 15-18 тис. грн. За зміну вони виготовляють більше 15 тис. костюмів і комбінезонів.

Працівників навчають, іногороднім надають житло в хостелі і добудовують свій. Перший цех запустили ще навесні, а зараз облаштовують вже третю чергу виробництва.

У сюжеті зазначили, що підприємство здатне виробляти до 45 тисяч комплектів спецодягу за зміну. Тому там готові дати роботу ще 250 швачкам.

Виробники з Черкас мають намір повністю забезпечити захистом українських медиків, а згодом вийти на міжнародний ринок – відповідні сертифікати у них вже є.

Як повідомляв OBOZREVATEL, великий виробник товарів для сну і відпочинку "Венето" запустив масштабний Проєкт VENETOMED з пошиття захисних комбінезонів, халатів і бахіл для українських лікарів. Список товарів планується розширити. Високотехнологічний медичний паяний одяг виробляється на новому ультразвуковому обладнанні і відповідає світовим стандартам.