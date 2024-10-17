В Черкассах заявили о переходе Свято-Михайловского собора в ПЦУ: верующие УПЦ МП устроили штурм собора и драку. Видео

Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах, крупнейший украинский православный храм, перешел в Православную церковь Украины. Утром 17 октября жителей города пригласили туда на молитву, однако толпа приверженцев УПЦ Московского патриархата устроила штурм собора.

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Апологеты УПЦ МП сломали входные ворота и распылили слезоточивый газ, завязалась потасовка. Об этом сообщают местные СМИ, также опубликовавшие фото и видео с места событий.

На месте дежурят полиция и медики, к ним обратилось несколько человек, передает "Суспільне".

Мэр города Анатолий Бондаренко пригласил горожан в Свято-Михайловский собор на совместную молитву за Вооруженные силы Украины, которая должна начаться в 11:30. Он также сказал, что все желающие смогут высказаться о целесообразности существования московской церкви в Черкассах.

"Приглашаю всех прийти и высказать мнение по поводу существования московской церкви в нашем городе", – сказал городской голова.

На одном из видео видно, как прихожане УПЦ МП выгоняли капелланов ПЦУ и представителей громады.

По словам очевидцев, участников штурма собора – сотни, они применяли газовые баллончики, забирали телефоны, срывали камеры видеонаблюдения, били по дверям и окнам.

Среди сторонников УПЦ МП возле храма замечен митрополит Феодосий, подозреваемый в разжигании межрелигиозной розни.

Он заявил: "Мы наш собор не отдадим, все пострадаем, но не отдадим. Отзовите своих военных, если это военные, если "ряженые", то "ряженые". Собор мы будем отстаивать, заберите свои руки от граждан Украины".

По состоянию на десять утра сторонники УПЦ МП и Феодосий закрылись в соборе и никого туда не пускают.

Возле храма работает следственно-оперативная группа Черкасского районного управления полиции, полицейские группы коммуникации и патрульные. Полные обстоятельства выясняют следователи и определяют правовую квалификацию происшествия, а также устанавливают участников инцидента, рассказали OBOZ.UA в полиции Черкасщины.

Утром 17 октября военный капеллан Владимир Педько заявил, что Свято-Михайловский собор перешел в ПЦУ и теперь будет гарнизонным.

По словам священника, на территории храма создадут центр национального-патриотического воспитания, воскресную школу и подготовку капелланов.

"Всех прихожан, которые были и остаются в Украинской православной церкви Московского патриархата – приглашаем к молитве в гарнизонном храме на украинском языке", – сообщил он.

Военный капеллан отец Назарий объяснил журналистам, почему важно, чтобы собор перешел в подчинение ВЦУ:

"РПЦ оккупировала территорию Свято-Михайловского собора и лицемерно называется Украинской церковью. Но по факту мы слышали их службы, где они уже поминают патриарха Кирилла, не молятся за украинское войско".

По словам Назария, храм строили черкащане, в частности владыка Софроний, который был большим патриотом, но не дожил до тех пор, когда церковь смогла перейти в ПЦУ, хотя очень ждал этого.

"Поэтому сегодня это сделали. Надо освобождать всю Украину от российской оккупации и российской духовной оккупации", - сказал Назарий.

Напомним, в феврале 2023 года СБУ сообщила Феодосию о подозрении в распространении пропаганды Кремля и разжигании вражды.

В апреле того же года митрополит получил еще одно подозрение за оправдание действия армии РФ и отрицание вооруженной агрессии против Украины.

После этого Феодосию избрали меру пресечения. Суд отправил митрополита под домашний арест.

Как сообщал OBOZ.UA, свежий опрос социологов показал: 61% украинцев желают, чтобы в Украине существовала только одна Православная церковь. Против такой идеи 16%, а еще 20% сказали, что этот вопрос не имеет для них значения.