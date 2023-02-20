СБУ сообщила о подозрении руководителю Черкасской епархии УПЦ МП: распространял пропаганду и разжигал вражду. Фото

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю Черкасской епархии УПЦ Московского патриархата. Злоумышленник распространял русскую пропаганду и разжигал вражду.

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Об этом сообщили в СБУ. Установлено, что митрополит в публичных высказываниях среди священнослужителей и верующих, а также в официальных комментариях распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от расовой, национальной, региональной принадлежности и убеждений.

Кроме того, под его руководством администратор ведомственного сайта епархии размещал вражеские материалы по пропагандистским сайтам Русской православной церкви. В этих публикациях представители РФ навязывали пророссийские идеи и популяризировали кремлевскую диктатуру.

Правоохранители провели ряд обысков, в ходе которых обнаружили: компьютерную технику и мобильные телефоны; сетевое хранилище данных и внешний накопитель; печатные материалы, подтверждающие преступные действия.

Митрополиту уже сообщили о подозрении по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, решается вопрос о квалификации действий других причастных по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников).

Следует отметить, что суд вынес приговор священнику, который поддерживал оккупантов и выступал за "присоединение" Донбасса к России. В частности, его отправили за решетку на 7 лет.

Напомним, Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против митрополита УПЦ Московского патриархата Павла (Лебедя). Ему инкриминируют статью о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности (ч. 2 ст. 161 УК).

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности, против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и экснардепа Вадима Новинского.