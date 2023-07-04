В Черкассах попрощались с 22-летним боевым медиком, погибшим на Донетчине: у него остался маленький сын. Фото

Во вторник, 4 июля, в Черкассах провели в последний земной путь 22-летнего защитника Артема Суховия, погибшего 27 июня в результате ракетного удара на Донетчине. В мирной жизни он был известным активистом, а на войне стал боевым медиком.

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У него остались такая же молодая жена и маленький сын. Фото с церемонии прощания опубликовало "Суспільне" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Ранее помощник мэра Черкасс Павел Мосийчук с горечью известил о гибели украинского защитника, которую назвал настоящей потерей для всего патриотического поколения Украины.

"Артем боролся с несправедливостью в судах по делу Сергиенко, незаконных застроек, с браконьерами, разливайками и наркоторговлей в городе. Он остается одним из тех людей, на кого должна равняться молодежь. И не только молодежь", – написал чиновник.

Он добавил, что на момент полномасштабного российского вторжения Артем находился за границей, однако не стал наблюдать за военными действиями со стороны, а вернулся домой и вступил в ряды ВСУ. Его вспоминают как большого жизнелюба, надежного товарища и патриота Украины. Боевой медик был награжден медалью "За военную службу Украине".

"К своим обязанностям боевого медика он относился очень ответственно. Постоянно совершенствовал свои умения оказывать первую помощь раненым. Очень умело это делал, выводил из-под обстрелов раненых бойцов", – рассказал Олег Толмачев, воевавший с Артемом в одном взводе.

В родных Черкассах провести защитника в последний путь на площади Славы собрались родные, близкие, побратимы, друзья и неравнодушные горожане.

"Я с ним дружил и до войны, с его 16 лет. Из выпускного класса он присоединился к азовскому движению в Черкассах, участвовал в общественно-политическом движении. За эти годы возмужал. Помню его еще юношей, видел, как он рос. У него можно было многому поучиться. Был очень жизнерадостным, любил свой город и друзей", – рассказал Олег.

Другой знакомый военнослужащего Роман Щибря отметил, что с 2015 года они вместе занимались общественной деятельностью, дружили и поддерживали друг друга. По его словам, Артем очень любил жить, всегда организовывал вокруг себя друзей.

"Отпуск провел так, будто чувствовал, что что-то случится, как в последний раз... Он на фронте часто попадал в опасные ситуации и выходил из них живым. Его смерть была неожиданной для всех", – добавил он.

Светлана Панченко, которая четыре года назад была ведущей на свадьбе Артема, выразила соболезнования молодой жене защитника.

"Они с Машей были такие молодые и влюбленные. Он тогда хотя и был юный, 18 лет, но безгранично влюбленный и решительно настроенный на женитьбу. На свадьбу собрались все друзья, желали им счастливой жизни..." – с грустью вспомнила женщина.

Несмотря на юные годы, Артем Суховий запомнился друзьям зрелым, мужественным и патриотическим мужчиной. Полусиротой остался трехлетний сын погибшего военнослужащего Макар.

На церемонии прощания с Героем военный капеллан отец Назарий обратился к собравшимся с просьбой помнить об украинских воинах и ценить их подвиг.

Как сообщал OBOZREVATEL, спасая раненых побратимов, на Запорожье погиб боевой медик Алексей "Родео" Мазур из Винницкой области. Он защищал Украину с 2015 года и даже после тяжелого ранения вернулся на фронт.

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