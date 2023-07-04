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В Черкассах попрощались с 22-летним боевым медиком, погибшим на Донетчине: у него остался маленький сын. Фото

Марина Лисничук
Общество
3 минуты
2,2 т.
В Черкассах попрощались с 22-летним боевым медиком, погибшим на Донетчине: у него остался маленький сын. Фото

Во вторник, 4 июля, в Черкассах провели в последний земной путь 22-летнего защитника Артема Суховия, погибшего 27 июня в результате ракетного удара на Донетчине. В мирной жизни он был известным активистом, а на войне стал боевым медиком.

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У него остались такая же молодая жена и маленький сын. Фото с церемонии прощания опубликовало "Суспільне" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Ранее помощник мэра Черкасс Павел Мосийчук с горечью известил о гибели украинского защитника, которую назвал настоящей потерей для всего патриотического поколения Украины.

"Артем боролся с несправедливостью в судах по делу Сергиенко, незаконных застроек, с браконьерами, разливайками и наркоторговлей в городе. Он остается одним из тех людей, на кого должна равняться молодежь. И не только молодежь", – написал чиновник.

В Черкассах попрощались с 22-летним боевым медиком, погибшим на Донетчине: у него остался маленький сын. Фото

Он добавил, что на момент полномасштабного российского вторжения Артем находился за границей, однако не стал наблюдать за военными действиями со стороны, а вернулся домой и вступил в ряды ВСУ. Его вспоминают как большого жизнелюба, надежного товарища и патриота Украины. Боевой медик был награжден медалью "За военную службу Украине".

В Черкассах попрощались с 22-летним боевым медиком, погибшим на Донетчине: у него остался маленький сын. Фото

"К своим обязанностям боевого медика он относился очень ответственно. Постоянно совершенствовал свои умения оказывать первую помощь раненым. Очень умело это делал, выводил из-под обстрелов раненых бойцов", – рассказал Олег Толмачев, воевавший с Артемом в одном взводе.

В родных Черкассах провести защитника в последний путь на площади Славы собрались родные, близкие, побратимы, друзья и неравнодушные горожане.

В Черкассах попрощались с 22-летним боевым медиком, погибшим на Донетчине: у него остался маленький сын. Фото

"Я с ним дружил и до войны, с его 16 лет. Из выпускного класса он присоединился к азовскому движению в Черкассах, участвовал в общественно-политическом движении. За эти годы возмужал. Помню его еще юношей, видел, как он рос. У него можно было многому поучиться. Был очень жизнерадостным, любил свой город и друзей", – рассказал Олег.

В Черкассах попрощались с 22-летним боевым медиком, погибшим на Донетчине: у него остался маленький сын. Фото

Другой знакомый военнослужащего Роман Щибря отметил, что с 2015 года они вместе занимались общественной деятельностью, дружили и поддерживали друг друга. По его словам, Артем очень любил жить, всегда организовывал вокруг себя друзей.

В Черкассах попрощались с 22-летним боевым медиком, погибшим на Донетчине: у него остался маленький сын. Фото

"Отпуск провел так, будто чувствовал, что что-то случится, как в последний раз... Он на фронте часто попадал в опасные ситуации и выходил из них живым. Его смерть была неожиданной для всех", – добавил он.

В Черкассах попрощались с 22-летним боевым медиком, погибшим на Донетчине: у него остался маленький сын. Фото

Светлана Панченко, которая четыре года назад была ведущей на свадьбе Артема, выразила соболезнования молодой жене защитника.

"Они с Машей были такие молодые и влюбленные. Он тогда хотя и был юный, 18 лет, но безгранично влюбленный и решительно настроенный на женитьбу. На свадьбу собрались все друзья, желали им счастливой жизни..." – с грустью вспомнила женщина.

В Черкассах попрощались с 22-летним боевым медиком, погибшим на Донетчине: у него остался маленький сын. Фото

Несмотря на юные годы, Артем Суховий запомнился друзьям зрелым, мужественным и патриотическим мужчиной. Полусиротой остался трехлетний сын погибшего военнослужащего Макар.

На церемонии прощания с Героем военный капеллан отец Назарий обратился к собравшимся с просьбой помнить об украинских воинах и ценить их подвиг.

В Черкассах попрощались с 22-летним боевым медиком, погибшим на Донетчине: у него остался маленький сын. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, спасая раненых побратимов, на Запорожье погиб боевой медик Алексей "Родео" Мазур из Винницкой области. Он защищал Украину с 2015 года и даже после тяжелого ранения вернулся на фронт.

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