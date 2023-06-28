Вернулся из-за границы и стал на защиту Украины: на войне с оккупантами погиб 22-летний житель Черкасс. Фото

Циничная война, развязанная Россией и обезумевшим диктатором Путиным продолжает уносить жизни украинских защитников. Выполняя боевое задание погиб 22-летний Артем Суховий, известный активист в Черкасской области.

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Об этом сообщил помощник мэра Черкасс Павел Мосийчук на своем Facebook. Он с горечью известил о гибели украинского защитника, которую назвал настоящей утратой для всего патриотического поколения Украины.

"Артем боролся с несправедливостью в судах по делу Сергиенко, незаконных застроек, с браконьерами, разливайками и наркоторговлей в городе. Он остается одним из тех людей, на кого должна равняться молодежь. И не только молодежь", – написал в некрологе чиновник.

Также Мосийчук добавил, что в момент полномасштабного вторжения Артем находился за границей. Однако не стал наблюдать со стороны за военными действиями, а принял мужественное решение вернуться и вступить в бой за свою Украину с захватчиками.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в боях за Украину погиб защитник Владимир Дзирун из Черкасской области. 20-летний воин в 2021 году был призван на срочную службу в Вооруженные силы Украины, а затем заключил контракт.

А в Чернигове провели в последний земной путь 43-летнего воина Вячеслава Аноприенко, погибшего на Донетчине. Многодетный отец с первых дней войны хотел вступить в ряды ВСУ, но смог присоединиться только в марте этого года, служил в 88-м батальоне морской пехоты.