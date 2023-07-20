В бывшем храме УПЦ МП в Хмельницком нашли тайник с почти 2 млн грн: громада хочет передать их ВСУ. Фото

В бывшем храме УПЦ МП в Хмельницком обнаружен тайник, в котором хранились почти два миллиона гривен. Громада намерена передать их на нужды Вооруженных сил Украины.

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В то же время представитель УПЦ МП хочет забрать деньги. Об этом сообщил депутат Хмельницкого городского совета Виталий Пидгайчук.

Он написал, что в Хмельницком на территории собора, ранее находившегося в пользовании УПЦ МП, нашли тайник с деньгами неизвестного происхождения. На месте находки находятся журналисты и комиссия.

Члены комиссии насчитали уже около 2 миллионов гривен. Их, утверждает депутат, громада хочет перечислить на нужды ВСУ – и в комментариях к сообщению горожане эту идею поддержали.

Между тем, в местном новостном ресурсе Хмельницкий LIVE добавили, что тайник был обнаружен во время передачи личного имущества бывшему управляющему Хмельницкой епархией УПЦ МП. На территории Хмельницкой деятельности Московского патриархата запретили после избиения военного представителями одного из храмов в начале апреля.

"При передаче представителями ПЦУ личного имущества бывшему управляющему Хмельницкой епархией УПЦ МП митрополиту Макаровскому Антонию, в подсобных помещениях нашли хранилище, в котором находился 1 млн 800 тысяч гривен. Происхождение и назначение средств пока неизвестно. На месте работает полиция и СБУ", – отметили журналисты.

Напомним, в начале апреля этого года в Хмельницком служители УПЦ МП набросились на военного, получившего ранение и контузию на фронте. Защитник пришел спросить: сколько украинцев должно погибнуть, чтобы люди перестали посещать храмы Московского патриархата.

Представители УПЦ МП назвали военного "членом преступной организованной группировки" и обвинили в "нападении на священнослужителя", а также в том, что он якобы сорвал богослужение и повредил Евангелие в присутствии прихожан.

Случай возмутил горожан, они в тот же день собрались на большой митинг у храма. А мэр Хмельницкого заявил, что в УПЦ МП заберут землю после избиения военного.

Уже 4 апреля Хмельницкий областной совет запретил деятельность УПЦ МП на территории области. Впоследствии стало известно, что Священник УПЦ МП из Хмельницкого, которому сообщили о подозрении в избиении военного, сбежал из страны.