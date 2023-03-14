В Британии воины ВСУ прошли обучение по ведению траншейных боевых действий: процессом руководили инструкторы из Австралии. Фото

Новобранцы Вооруженных Сил Украины завершили тренировки по ведению траншейных боевых действий в рамках базовой общевойсковой подготовки в Великобритании. В процессе они познакомились с тонкостями создания оборонительной позиции, обороны и атаки.

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Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что австралийские инструкторы сделали тренировки максимально реалистичными, чтобы подготовить украинских военных к полю боя.

Один из командиров австралийского взвода отметил, что обучение было сосредоточено на построении окопной системы в условиях усталости, вместе с координированием разведки вражеских позиций и наступательного патрулирования. Бойцов поднимали ночью, чтобы повысить уровень их усталости и подготовить к ситуациям, в которых они окажутся в ближайшее время. Военные копали и работали в парах, создавая индивидуальные окопы.

"Учения реалистичные и требовательные – они имитируют среду высокого стресса и высоких ставок, в которой слушатели должны иметь возможность эффективно работать", – подчеркнул австралийский командир.

В Генштабе отметили, что Австралия продолжает поддерживать украинцев и оказывает постоянную поддержку в ответ на нарушение Россией международного права. В то же время ни один военнослужащий Австралийских Силы Обороны не будет въезжать в Украину в рамках проходящей в Британии операции по подготовке украинских военных "Куду".

Напомним, ранее французский телеканал показал кадры боевой подготовки украинских танкистов, которые учатся управлять немецкими танками Leopard 2. Они усердно тренируются по 12 часов в день, а занятия проходят шесть дней в неделю.

Как известно, воины Вооруженных сил Украины проходят курс обучения, рассчитанный при обычных обстоятельствах на три месяца, всего за пять недель. Начинались эти тренировки с симуляторов боевых машин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Минобороны Украины показали тренировки 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка. Военнослужащим каждый день приходится преодолевать значительные физические и психологические нагрузки;

– два украинских пилота прибыли в США, где они будут заниматься на симуляторах разных типов боевых самолетов, в частности F-16. Это необходимо для того, чтобы определить, сколько времени может потребоваться, чтобы научить наших военных управлять западными истребителями.

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