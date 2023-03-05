Украинские пилоты прибыли в США для занятий на симуляторах самолетов F-16 – NBC News

Два украинских пилота прибыли в Соединенные Штаты Америки, где они будут заниматься на симуляторах разных типов боевых самолетов, в частности F-16. Это необходимо для того, чтобы определить, сколько времени может потребоваться, чтобы научить наших военных управлять западными истребителями.

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Об этом пишет NBC News, ссылаясь на слова двух представителей Конгресса и высокопоставленного чиновника США. Навыки украинских пилотов будут оцениваться на военной базе США в Тусоне, штат Аризона.

Вскоре к занятиям на этих авиатренажерах могут присоединиться и другие их коллеги – в США одобрили отправку в Штаты еще 10 украинских пилотов уже в этом месяце.

"Прибытие первых двух пилотов знаменует собой первый случай, когда украинские пилоты прибыли в США, чтобы их навыки оценили американские военные инструкторы", – сказано в сообщении.

По словам чиновников, цель этих тренировок – улучшить навыки наших пилотов и оценить то, сколько времени может занять соответствующая программа обучения управлению самолетами.

"Программа направлена на оценку их способностей как пилотов, чтобы мы могли лучше посоветовать им, как использовать возможности, которые у них есть и которые мы им предоставили", – отметил чиновник.

В то же время в США отмечают – это не учебная программа, поэтому украинцы не будут управлять боевыми самолетами во время своего пребывания в Штатах. Официальные лица подчеркнули, что в США не принимали решения о предоставлении F-16 Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер Латвии заявил, что Украина получит от западных партнеров истребители. Это лишь вопрос времени.

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