''Одна из гарантий успеха'': в Минобороны показали тренировки 17-й танковой бригады. Фото

В Министерстве обороны Украины показали тренировки 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка. Военнослужащим каждый день приходится преодолевать значительные физические и психологические нагрузки.

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Фото с учений опубликовали в Telegram оборонного ведомства. Там отметили, что бойцы вынуждены носить оружие, боеприпасы и оборудование, которое может достигать около 30 кг, а также приспосабливаться к условиям, которых требует боевая обстановка.

Однако украинские военные всегда соблюдают стандарты подготовки, чтобы обеспечить безопасность своим товарищам и эффективно выполнять задачи.

"Тренировка – одна из гарантий успеха", – убеждены в ведомстве.

Напомним, ранее французский телеканал показал кадры боевой подготовки украинских танкистов, которые продолжают учиться управлять немецкими танками Leopard 2. Они усердно тренируются по 12 часов в день, а занятия проходят шесть дней в неделю.

Первая группа украинских военных завершит обучение на Leopard 2 уже к концу марта. Немецкие военные, обучающие украинцев, говорят, что у "Леопардов" немало преимуществ по сравнению с советскими танками.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– первый батальон из 635 украинских военных в феврале завершил обучение управлению БМП Bradley, проходящим на базе США в Германии. Следующая группа наших защитников уже начала пятинедельный курс;

– ВСУ провели на Киевщине обучение по обороне зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Такие тренировки проходят на постоянной основе.

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