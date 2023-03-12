12 часов в день, 6 дней в неделю: France24 показал кадры боевой подготовки украинских танкистов на Leopard 2. Видео

Украинские военные продолжают учиться управлять немецкими танками Leopard 2, которые нашей стране передают западные партнеры. Они усердно тренируются по 12 часов в день, а занятия проходят шесть дней в неделю.

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Кадры боевой подготовки украинских танкистов показал телеканал France24 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Эту группу наших военнослужащих обучают на военных базах на территории Германии.

Как известно, воины Вооруженных сил Украины проходят курс обучения, рассчитанный при обычных обстоятельствах на три месяца, всего за пять недель. Начинались эти тренировки с симуляторов боевых машин.

Первая группа украинских военных завершит обучение на Leopard 2 уже к концу марта.

Немецкие военные, обучающие украинцев, говорят, что у "Леопардов" немало преимуществ по сравнению с советскими танками, которые сейчас применяют наши военные против оккупантов. В частности, они имеют дополнительную защиту от мин, современную танковую пушку и компьютеризированную систему управления огнем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Польше украинские военные тоже учатся управлять боевыми танками Leopard. Тренировки проходят под руководством Вооруженных сил Канады в партнерстве с военными Польши.

– Тем временем первые "Леопарды" уже прибыли в Украину. Первую партию танков Leopard 2 передал премьер Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев. Эти машины Украина получила от Польши и Швеции.

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