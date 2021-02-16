В Британии нашли новый штамм COVID-19, "увиливающий" от антител

В Великобритании нашли еще один вариант коронавируса с "потенциально вызывающим беспокойство" набором мутаций.

Как пишет The Guardian, ссылаясь на данные правительственного доклада, штамм, известный как B1.525, исследовали ученые из Эдинбургского университета. Они обнаружили его путем секвенирования генома в 10 странах, среди которых – Дания, США и Австралия.

При этом 32 случая новой разновидности патогена обнаружены в Великобритании. Самые первые случаи его передачи, датированные декабрем, были также зафиксированы в Нигерии.

Команда исследователей пришла к выводу, что выявленная ими разновидность имеет сходство в своем геноме с штаммом В117, который распространялся в графстве Кент. Однако последнее видоизменение коронавируса обеспокоило биологов рядом мутаций. Например, мутация E484K в шиповом белке, который помогает вирусу проникать в клетки.

Примечательно, что мутация E484K присутствует также в штаммах, появившихся в Южной Африке и Бразилии. Считается, она делает вирус более способным уклоняться от нейтрализующих антител, вырабатываемых человеческим организмом.

Доктор Саймон Кларк, доцент клеточной микробиологии в Университете Рединга, сказал, что пока неясно, какое влияние многие мутации могут иметь на способность коронавируса вызывать болезнь или на тяжесть заболевания. Однако известно, что наличие мутации E484K в варианте из Южной Африки придает определенную степень устойчивости возбудителя к некоторым вакцинам.

"Мы еще не знаем, насколько хорошо будет распространяться этот вариант, но в случае успеха можно предположить, что иммунитет от любой вакцины или предыдущей инфекции будет ослаблен", – опасается ученый.

А профессор клинической микробиологии в Кембриджском университете Рави Гупта добавил, что помимо мутации E484K, в новом британском штамме есть еще одно изменение, которое, вероятно, помогает ему избавиться от антител.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили о возможном повторном заражении новыми штаммами COVID-19. В частности, речь идет о южноафриканской разновидности коронавируса.

Напомним, научно подтвержденных данных о том, что вакцины не справляются с новыми видами COVID-19, пока не существует.