В ВОЗ заявили о случаях повторного заражения новым штаммом коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что повторное заражение новыми штаммами COVID-19 возможно. В частности, речь идет о южноафриканской разновидности коронавируса.

Об этом во время брифинга в пятницу, 12 февраля, заявила главная научная сотрудница ВОЗ Сумия Сваминатан (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Сейчас мы получаем сообщения о том, что люди заражаются снова новым южноафриканским штаммом", – сказала Сваминатан.

Ранее в ВОЗ сообщали, что южноафриканский штамм коронавируса может поражать людей, которые уже переболели COVID-19 или прошли вакцинацию. Из-за мутаций этот вид вируса является довольно стойким к антителам из плазмы крови пациентов, перенесших коронавирус.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что британский и южноафриканский штаммы коронавируса не приводят к более тяжелому течению болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, вариант коронавируса, выявленный в бразильской Амазонии, может быть в три раза более заразным, чем "традиционный" COVID-19.