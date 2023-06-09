В боях за Украину погибли еще четыре защитника из Винницкой области. Фото Героев

Домой на щите возвращаются еще четверо украинских Героев. В боях с российскими захватчиками погибли защитники из Винницкой области: Руслан Писаревский, Иван Василенко, Павел Савлук и Андрей Павлишинец.

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Печальную весть сообщили в Тульчинском и Калиновском РОА.

Солдат Руслан Писаревский погиб 7 июня 2023 в результате вражеских артиллерийских обстрелов возле населенного пункта Преображенка Запорожской области. Руслан родом из села Черномын Песчанского общества. Защищал Украину в составе 1 артиллерийской батареи. Герою навсегда останется 40 лет.

"Руслан Дмитриевич навсегда останется в памяти тех, кто его знал, мужественным сыном украинского народа, отважным воином, добрым и верным другом, человеком с большим сердцем, полон сил и энергии", – сообщила Тульчинская районная военная администрация.

Старший солдат Иван Василенко погиб 5 июня в Белогоровке Луганской области. Защитник попал под минометный обстрел окупантов и получил ранения несовместимые с жизнью.

Руслан родом из живописной Кирнасовки в Тульчинской общине. На фронте был водителем 4 аэромобильного отделения 1 аэромобильного взвода 3 аэромобильной роты. Герою навсегда останется 37 лет.

"Наш Герой-защитник отдал свою жизнь, чтобы спасти нашу страну и каждого из нас... В скорби и молитве низко преклоняем головы, чтя память верного Сына Украины", – говорится в сообщении Тульчинской районной военной администрации.

Солдат Павел Савлук погиб 4 июня возле населенного пункта Новополь в Донецкой области в результате вражеского авиаобстрела.

Павел родом из Кирсановки Тульчинской общины. Защищал свой родной дом и свою Родину в составе противотанковой роты огневой поддержки. Герою было 39 лет.

"Когда враг коварно зашел на нашу территорию, Павел Петрович встал на защиту Родины, защищая свою семью, территориальную целостность государства, за которое отдал жизнь в расцвете сил. Ему теперь навеки 39. Такая страшная цена мира и воли, цена приближения победы", – пишет Тульчинская районная военная администрация

Андрей Павлишинец погиб 6 июня в Запорожской области. Только за пять дней до этого Герою исполнилось 39 лет.

Андрей родом из села Сальник Калиновской общины. До войны работал на одном из частных предприятий Калиновки. Вместе с женой воспитывал двоих детей, строил дом для семьи, мечтал о счастливой жизни.

"В первые же дни войны мужчина добровольцем пошел в военкомат и прошел медицинское освидетельствование и в мае 2022 года был мобилизован в армию. За год службы Андрей Павлишинец побывал в самых горячих точках Украины, неоднократно рисковал жизнью и здоровьем, был тяжело ранен, но до последнего своего дыхания остался верен военной присяге. У Героя остались отец, жена, двое детей и брат", – сообщили в Калиновском городском совете.

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