Ему навеки 21: в боях за Украину погиб защитник с Одесщины. Фото
Украинский защитник с Одесщины, старший солдат Данило Николаев погиб на фронте, защищая страну от оккупантов. Герою навсегда останется 21 год.
О гибели воина сообщили в Сафьяновской сельской территориальной громаде. Данило был жителем села Ларжанка.
Защитник родился 18 декабря 2001 года.
Был наводчиком аэромобильного отделения аэромобильного взвода аэромобильной роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (в/ч 0284).
По данным СМИ, Данило Николаев пал, выполняя боевое задание в окрестностях села Ивановское под Бахмутом. С 29 мая не выходил на связь и считался пропавшим без вести.
"Сафьяновский сельский совет и его исполнительный комитет выражают искренние слова соболезнования семье погибшего. Пусть доброе, светлое воспоминание о Герое навсегда останется в сердцах родных, друзей, побратимов, всех, кто его знал, любил и чтил", – говорится в сообщении громады.
Дату и время прощания с воином обещают сообщить дополнительно.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В боях за Украину на Донетчине погиб 36-летний морпех Владимир Вавелюк родом из Камень-Каширского района Волыни. Воин получил смертельное минометное ранение.
– На фронте погиб Михаил Крысюк из Ривненской области. Герою был 51 год.
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