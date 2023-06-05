Ему навеки 21: в боях за Украину погиб защитник с Одесщины. Фото

Украинский защитник с Одесщины, старший солдат Данило Николаев погиб на фронте, защищая страну от оккупантов. Герою навсегда останется 21 год.

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О гибели воина сообщили в Сафьяновской сельской территориальной громаде. Данило был жителем села Ларжанка.

Защитник родился 18 декабря 2001 года.

Был наводчиком аэромобильного отделения аэромобильного взвода аэромобильной роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (в/ч 0284).

По данным СМИ, Данило Николаев пал, выполняя боевое задание в окрестностях села Ивановское под Бахмутом. С 29 мая не выходил на связь и считался пропавшим без вести.

"Сафьяновский сельский совет и его исполнительный комитет выражают искренние слова соболезнования семье погибшего. Пусть доброе, светлое воспоминание о Герое навсегда останется в сердцах родных, друзей, побратимов, всех, кто его знал, любил и чтил", – говорится в сообщении громады.

Дату и время прощания с воином обещают сообщить дополнительно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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