Ему навсегда будет 36: в боях за Украину погиб морпех с Волыни. Фото

Война с российским агрессором унесла жизнь 36-летнего матроса Владимира Вавелюка. Воин Военно-морских сил ВСУ был из Камень-Каширского Волыни.

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Его сердце остановилось на фронте в Донецкой области. Об этом сообщила Прилесненская громада (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Известие о смерти украинских защитников всегда тяжелое и болезненное…" – говорится в сообщении.

В громаде отметили, что Владимир Вавелюк 1987 года рождения был жителем села Галузия. Он служил матросом морской пехоты ВМС ВСУ.

Погиб защитник 2 июня в результате минометного ранения, полученного на Донетчине.

Прилесненская громада и земляки защитника Украины выразили искренние соболезнования семье Владимира.

"Вечная память, честь и уважение мужественному воину-земляку! Низкий поклон Герою!" – указали там.

В связи с тяжелой потерей в Камень-Каширском районе 2, 4, 5 и 6 июня объявили днями траура.

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне против российских оккупантов погиб защитник Михаил Крысюк из поселка Степань Ривненской области. 51-летний Герой отдал жизнь за Украину на востоке во время выполнения боевого задания.

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