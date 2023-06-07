Остались жена и маленькая дочь: в Донецкой области погиб 23-летний защитник из Запорожской области. Фото

В боях с российскими оккупантами на Авдеевском направлении погиб украинский защитник Александр Панов, родом из Запорожской области. Ему навсегда останется 23 года.

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Печальное известие сообщили в Приазовском поселковом совете. У Героя остались жена и 3-летняя дочь.

Александр уроженец Нововасиловской общины. Он был музыкантом, окончил Мелитопольский профессиональный колледж культуры и искусств. Работал в военном оркестре Вооруженных сил Украины.

А после полномасштабного вторжения России в Украину Александр Панов не колеблясь, пошел на фронт защищать от оккупантов свой дом, свою молодую семью, свою Родину.

"Он отдал жизнь за правду, за свою семью, за родной край, который поносят оккупанты, за Украину. Его имя навсегда останется в памяти земляков", – говорится в сообщении общины.

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