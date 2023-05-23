В боях за Украину погиб писатель, автор романа 'Завод' Игорь Мысяк: он участвовал в освобождении Херсона от оккупантов

В ожесточенных боях с российскими оккупантами погиб еще один видный украинец. Свою жизнь за Украину отдал погибший поэт, прозаик, автор романа "Завод" Игорь Мысяк.

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Об этом сообщило издательство "Темпора". Игорь Мысяк родился 16 июня 1993 года во Львовской области.

Боец с позывным "Поэт" учился на историческом факультете Дрогобычского педагогического университета. Герой был активным участником Революции Достоинства. В 2014-2015 годах проходил службу в полку "Азов" санитаром на "скорой" и бойцом-спасателем.

В начале марта 2022 г., когда началась широкомасштабная война, Игорь Мысяк присоединился к подразделению Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Впоследствии он оказался в рядах отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего похода, где прослужил последние полгода. Писатель участвовал в освобождении Херсона от российских оккупантов.

В мирной жизни Игорь Мысяк печатался в журналах "Литературный Чернигов", "Колокол", антологии "Молодые голоса" и нескольких альманахах. В 2022 году в издательстве "Темпора" вышла его дебютная прозаическая книга "Завод".

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