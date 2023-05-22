Ему навсегда будет 28: в боях под Бахмутом погиб защитник с Харьковщины. Фото

В боях с врагом на фронте погиб молодой военнослужащий ВСУ Евгений Зиновьев из Харьковской области. Защитник отдал свою жизнь за Украину, сражаясь под городом-крепостью Бахмут.

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Воину навеки осталось 28 лет. О потере сообщили на Facebook-странице Золочевского поселкового совета (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Известно, что Зиновьев Евгений Эльманович родился в 1995 году. Проживал в селе Рясное, что в Золочевской общине Богодуховского района Харьковщины.

Он погиб, защищая Украину от российских захватчиков, в районе Бахмута на Донетчине.

"Ему было 28 лет, жизнь только начиналась. Не передать наше общее горе, трудно найти слова, чтобы утешить всех, кто знал погибшего. Разделяем горькую боль потери с семьей", – отметили земляки защитника.

Они поблагодарили Евгения и всех тех, кто положил жизнь за Украину, за мирные рассветы украинцев и будущее детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, война с российскими оккупантами унесла жизнь защитника Украины Николая Мотрунича из Ривненской области. Молодой боец не дожил день до своего 30-летия – получил тяжелое ранение под Бахмутом.

Также в Боях за Бахмут погиб воин ВСУ Михаил-Виктор ("Лемберг") Черненький. Он был единственным сыном известной львовской журналистки Елены Черненькой.

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