Ему навсегда будет 25: в боях на Донетчине погиб молодой командир с Хмельнитчины. Фото

Защищая Украину от российского нашествия, в боях на Донетчине погиб военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Ярослав Ющук с Хмельнитчины. В свои 25-ть солдат был командиром противотанкового отделения взвода огневой поддержки.

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На передовой он воевал с июля прошлого года. О горькой потере сообщила Войтовецкая объединенная территориальная громада (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Войтовецкая община снова склоняет голову в глубокой скорби… Небесным воином-ангелом стал еще один наш молодой защитник..." – отметили там.

Ярослав Иванович Ющук 04.07.1997 г. р. был родом из хмельницкого села Гайдайки, выпускником Купильской общеобразовательной школы. На оборону суверенитета и независимости родной страны молодой защитник встал в июле 2022 года.

В рядах 79-й ОДШБр он был командиром отделения второго противотанкового отделения взвода огневой поддержки первой аэромобильной роты аэромобильного батальона.

В последнее время солдат Ющук защищал Украину на востоке. Погиб воин 19 мая во время выполнения боевого задания возле Красногоровки Донецкой области.

"В бою за нашу Родину Ярослав проявил стойкость и мужество и до последнего вздоха был отдан военной присяге на верность украинскому народу", – подчеркнули в Войтовецкой ОТГ.

Там выразили искренние соболезнования родным Героя – его маме Ларисе Петровне, братьям и сестрам. Поблагодарили мать за то, что воспитала настоящего отважного мужчину, воина, защитника. А погибшему в боях с оккупантами Ярославу – за то, что встал на оборону все украинцев ценой собственной жизни.

"Вечная память и слава украинскому воину, защищавшему Родину и каждого из нас! Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах. Пусть Господь дарует Царство Небесное и вечный покой души Ярослава Ющука!" – отметили в громаде.

О чине похорон и деталях прощания с Героем там пообещали сообщить позже. В то же время подчеркнули, что встретить воина, отдать ему свое уважение и молитву – это обязанность каждого его земляка.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фронте погиб военный медик Александр Ирклиенко, который в мирной жизни был известным на Львовщине врачом-онкологом. На передовой старший лейтенант медицинской службы спас жизнь не одному воину ВСУ.

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