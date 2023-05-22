'Гибнут лучшие': на Одесщине простились с боевым медиком, получившим смертельное ранение на фронте. Фото

В воскресенье, 21 мая, на Одесщине в скорби простилась с боевым медиком десантно-штурмовой роты ВСУ, младшим сержантом Романом Воробьевым. Он погиб в 30 лет – от полученного на фронте ранения.

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Своего защитника жители Килийской громады провожали живым коридором – на коленях и устилая его последнюю земную дорогу цветами. Фото с церемонии опубликовало издание "Бессарабия INFORM" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что с полномасштабным вторжением войск врага Роман Николаевич Воробьев оставил успешную работу за границей, чтобы вернуться в Украину и встать на ее защиту.

Когда он получил тяжелое ранение на передовой, медики одной из столичных больниц до последнего сражались за его жизнь. Но, к сожалению, медицина оказалась бессильной – 18 мая сердце воина перестало биться.

Вечером в прошлую субботу возвращение своего защитника на щите на коленях встречали жители его родного города Килия в Измаильском районе Одесской области.

А утром следующего дня траурная процессия преодолела около шести километров почти через весь город, пешком – от морга до Свято-Дмитровского храма, где происходило отпевание воина.

Вдоль всего маршрута перед погибшим боевым медиком склоняли колено местные жители и устилали дорогу цветами. Самый большой коридор уважения собрался в центре Килии и перед церковью. В руках людей развевались желто-голубые флаги, на глазах блестели слезы.

Кроме родных и близких, попрощаться с Романом Воробьевым пришли его многочисленные друзья, знакомые, одноклассники, представители городского совета, приехали и побратимы.

"Гибнут лучшие", – говорили на церемонии прощания присутствующие о Романе, который с юношества был великим патриотом Украины, и не оставил Родину в трудные времена.

Похоронили защитника на Новом кладбище с соответствующими почестями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ожесточенных боях за Бахмут за день до своего 30-летия погиб воин ВСУ Николай Мотрунич с Ривненской области. С тяжелым ранением его эвакуировали с поля боя, однако усилия медиков не принесли результата.

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