В боях за Украину погиб еще один чешский доброволец

В боях за независимость Украины погиб еще один чешский доброволец. Еще один гражданин Чехии, который был на фронте боевым медиком, получил тяжелые ранения.

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Об этом сообщает издание Bleska, ссылаясь на информацию Министерства иностранных дел Чехии. "Мы можем подтвердить, что в минувшие выходные в Украине был убит доброволец с чешским гражданством, воевавший на стороне Украины. По имеющейся в Министерстве иностранных дел информации, это уже второй подобный случай за последний год", – заявил пресс-секретарь ведомства Дэниел Дрейк.

Имя и подробности гибели добровольца не раскрываются.

Информация о погибшем герое появилась менее через сутки после того, как по Чехии распространилась информация о тяжело раненом чешском медике, работавшем волонтером в Украине.

"Его ранило осколком. Ему была оказана незамедлительная помощь, но травмы очень серьезные. Он сам спас более 25 человек во время последней поездки", – заявил представитель батальона "Феникс".

Уточняется, что медик пострадал на Донбассе, его состояние стабильное, но тяжелое настолько, что его нельзя перевести на родину. Сейчас он находится в Киеве.

Еще один 25 летний чешский доброволец погиб, сражаясь с российскими оккупантами под Харьковом в июне прошлого года. Михал Й. из Тршебича присоединился к украинским войскам вскоре после начала широкомасштабной войны. Сообщалось, что он погиб, "защищая своих друзей".

Напомним, в Кривом Роге простились с защитником Украины Максимом Клименко, погибшим под Бахмутом. 37-летний мужчина до полномасштабной войны руководил одной из криворожских компаний, однако бросил все, чтобы защитить родную землю от врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 10 марта, на Майдане Незалежности в Киеве простились с двумя украинскими военными, отдавшими жизнь за Украину. Отец и сын Олег "Хома" и Никита "Турист" Хомюки погибли в боях за Бахмут Донецкой области.

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