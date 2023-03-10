Погибли в боях за Бахмут: в Киеве прощаются с отцом и сыном Хомюками, отдавшими жизнь за Украину. Фото и видео

В пятницу, 10 марта, на Майдане Незалежности в Киеве прощаются с двумя украинскими военными, отдавшими жизнь за Украину. Отец и сын Олег "Хома" и Никита "Турист" Хомюки погибли в боях за Бахмут Донецкой области.

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Фото с траурной церемонии показал корреспондент OBOZREVATEL. Добровольцы с первых дней полномасштабного вторжения, вместе служили, в один момент вместе и погибли – Олег накрыл собой сына.

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