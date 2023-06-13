В боях под Бахмутом погиб защитник из Бердянска, награжденный отличием "Стальной Крест". Фото
Украинский защитник из Бердянска Геннадий Колесник ("Подкова") погиб под Бахмутом, защищая страну от оккупантов. Воин был награжден нагрудным знаком "Стальной Крест".
О гибели Героя сообщили в Бердянской городской военной администрации. Как отмечается, Геннадий пал 7 июня, выполняя боевое задание.
С 2015 года он проходил военную службу в составе полка "Азов" и был награжден нагрудным знаком "Стальной Крест".
Прощание с героем состоится 14 июня в Киеве. В 12:00 – отпевание в Михайловском Златоверхом монастыре, в 13:00 – захоронение на Лукьяновском кладбище на "Аллее Славы".
"Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах! Вечная слава и память погибшему защитнику Украины!" – говорится в сообщении администрации.
По данным СМИ, Геннадию Колеснику 30 апреля исполнилось 50 лет. У него остались двое сыновей и жена.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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