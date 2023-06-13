Спасал раненого побратима с поля боя: на фронте погиб защитник со Львовщины. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб защитник со Львовской области Роман Стасик. Уроженец села Болеховцы Дрогобычской громады воевал на самых горячих участках фронта.

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В феврале 2023 года воин был мобилизован в ВСУ, с конца апреля он проходил службу под Марьинкой, Авдеевкой и Бахмутом, где выполнял задачи парамедика. Об этом сообщает пресс-служба Дрогобычского городского совета (чтобы посмотреть фото, доскоролльте до конца страницы).

Роман Стасик родился 24 октября 1981 года. Проживал в селе Болеховцы. Службу в украинской армии проходил по мобилизации с начала этого года.

Во время эвакуации раненого побратима с поля боя под Хромовым Роман погиб, попав под вражеские минометные обстрелы. Дома у защитника остались отец, мать и брат с семьей. В родном селе Болеховцы о погибшем воине отзываются, как о чуткой, спокойном, добром человеке, а также заботливом и любящем сыне.

Напомним, в тяжелых боях вблизи Гуляйполя на Запорожье погиб защитник Украины, младший сержант воинской части А7127 Андрей Бать. Он был родом из села Верхняя Липица Рогатинского района Ивано-Франковской области.

Ранее сообщалось, что в боях на Запорожском направлении погиб военнослужащий ВСУ Александр Бобров из Хмельнитчины. В мирной жизни он был депутатом Полонского городского совета и стал на защиту Родины с первых дней войны. Он воевал в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– во время боев за населенный пункт Благодатное Донецкой области, который удалось деоккупировать защитникам, Украина потеряла еще одного Героя – воина ВСУ Сергея Квасуна из Хмельнитчины. Он был стрелком-оператором егерского батальона;

– во время выполнения боевого задания под Благодатным Донецкой области погиб защитник Игорь Федоренко из Полтавщины. Он мужественно оборонял суверенность нашего государства.

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