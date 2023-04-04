В боях под Бахмутом погиб боец ''Гонора'' Даниил ''Викинг'' Кондель. Фото

Украина в российской войне вновь потеряла своего героя. В боях под Бахмутом погиб участник неформального молодежного движения "Гонор" боец – Даниил Кондель.

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Трагическую новость сообщил украинский защитник – основатель движения Сергей Филимонов в Telegram. У погибшего военного был позывной "Викинг" (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Во время выполнения боевого задания под Бахмутом погиб боец "Гонора" Кондель "Викинг" Даниил. Быть воином – жить вечно", – говорится в сообщении.

В комментариях отмечают, что защитнику было всего 22 года.

"Отправился в Вальхаллы, Слава Герою", "Лучшие, такие молодые и с таким большим сердцем. Больно даже мне, чужому человеку. Страшно уж что-то говорить о родных...", "Шок . Жил как Герой, умер как Герой! Вечная Слава", "Друг, вечная память. Ты был отличным другом", – пишут в комментариях.

Как известно, запас техники и количество российских захватчиков, вторгшихся в Украину 405 суток назад, уменьшается с каждым днем. Только накануне воины Сил обороны ликвидировали на фронте 530 военнослужащих ВС РФ. С начала войны и до сегодня на украинской земле нашли свою смерть уже около 175 690 российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в боях за Бахмут погиб мукачевец, военный ГУР с позывным "Махно" Артур Пашкуляк. Он с самого начала масштабного вторжения воевал на востоке страны.

Также OBOZREVATEL писал, что российская война в Украине приносит большие и невосполнимые потери нашей стране. На фронте погиб молодой воин из Борислава Андрей Вакаренко. Ему было только 20 лет.