Было всего 20, дома ждала невеста: в боях за Украину погиб молодой защитник со Львовщины

Российская война в Украине приносит большие и необратимые потери нашей стране. На фронте погиб молодой воин из Борислава Андрей Вакаренко. Ему было только 20 лет.

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Об этом сообщила Media Дрогобыччина. Вакаренко учился в Бориславском профессиональном лицее (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Боец встал на защиту Украину в составе 24 ОМБр имени короля Данила. Там он служил по контракту до начала полномасштабного вторжения. У Вакаренко был позывной – "Студент".

Также известно, что он был обручен со своей девушкой Алиной, которая ждала его возвращения, чтобы оформить брак.

Знакомые вспоминают Героя, как положительного, доброго человека, всегда с улыбкой на лице.

Побратимы говорят, что "Студент" был ответственным и мужественным воином и на него всегда можно было положиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 марта в бою под Бахмутом погиб 27-летний Герой Украины Дмитрий Коцюбайло, позывной "Да Винчи". Боец был комбатом 67-й отдельной механизированной бригады, он создал одно из самых боеспособных подразделений на фронте.