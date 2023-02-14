В Бахмуте остается около 5 тысяч гражданских: в ОВА объяснили, кому разрешен въезд

Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в Бахмуте остается около пяти тысяч человек, среди которых есть и дети. Он также объяснил, кто имеет право на въезд и выезд из города.

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Сейчас это могут делать люди, у которых есть бахмутская прописка. Об этом Кириленко сказал в эфире телемарафона "Единые новости" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он рассказал, что еще неделю назад в Бахмуте было около шести тысяч мирных жителей, сейчас их количество уменьшилось до пяти тысяч. В общей сложности, говорят в ОВА, из города с начала полномасштабной войны удалось эвакуировать 12 тысяч детей. В настоящее время там остается около 140 несовершеннолетних.

Кириленко подчеркнул, что количество гражданских в Бахмуте, который находится на линии фронта, должны свести к минимуму. Это направление остается самым горячим на фронте, и чем меньше рядом мирного населения, тем легче Силам обороны Украины выполнять свою работу.

"Военные должны не отрываться и продолжать готовить оборонительные рубежи", – пояснил начальник ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее стало известно, что въезд в Бахмут с 13 февраля ограничат для всех гражданских, в том числе волонтеров и журналистов. Доступ в город будет открыт только при наличии специальных пропусков.

– Позже сообщалось, что Бахмут закрыли на въезд для журналистов и волонтеров. Это связано с определенными действиями украинских защитников.

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