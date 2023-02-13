Бахмут закрыли на въезд для журналистов и волонтеров: Згурец объяснил, что происходит, и проанализировал ход боев

С понедельника, 13 февраля, Бахмут был закрыт на въезд для журналистов и волонтеров. Это связано с определенными действиями украинских защитников.

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Такую информацию в эфире телеканала "Эспрессо" озвучил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. По его словам, путинская армия ведет наступательные действия на Купянском, Кременском, Бахмутском и Угледарском направлениях.

"Наибольшее внимание сейчас сосредоточено вокруг Бахмута. С сегодняшнего дня приостановлен въезд в город журналистам и волонтерам, что связано с определенными действиями с украинской стороны. Здесь может быть несколько сценариев", – отметил Згурец.

Он уточнил, что наступательные действия оккупантов на Бахмут успеха не имели, но частичный результат на этом участке все же есть.

"В течение следующих нескольких дней будут происходить важные события вокруг Бахмута. Ограничение допуска гражданских и информации вокруг этого участка фронта может свидетельствовать об определенной динамике вокруг Бахмута", – пояснил эксперт.

В то же время на подступах к Угледару украинские защитники дают достойный ответ оккупантам. Российские подразделения несут массовые потери как личного состава, так и техники, в частности бронированной.

К северу от Сватово оккупанты пытаются выйти на реку Оскол. Однако Вооруженные силы Украины контролируют это направление, чем разрушают планы врага.

Кроме того, вблизи Кременной захватчики пытаются вести наступательные действия в лесах за Дибровой, пытаясь теснить подразделения Сил обороны к реке Жеребец.

Напомним, украинские пограничники уничтожили десятки оккупантов во время боев за Бахмут Донецкой области. Также защитники сбили вражеский беспилотник, корректировавший огонь.

Войска противника на Бахмутском направлении (Донецкая область) предпринимают попытки наступления, полагаясь на тактику малых групп. Оккупанты делают ставку больше на живую силу, чем на свою военную технику, потому что последнюю Силу обороны Украины эффективно уничтожают.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнюю неделю Силы обороны сбили два самолета ВС Российской Федерации как раз в районе Бахмута. В последний раз это произошло 11 февраля. Воины Пограничной службы "приземлили" вражеский Су-25 из переносного зенитного ракетного комплекса.

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